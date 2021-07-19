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الإثنين، 19-07-2021 07:34 م

بريطانيا تسجل تراجعا ملحوظا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

بريطانيااا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة البريطانية الإثنين تسجيل 39950 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، و19 وفاة بين مرضى ثبتت إصابتهم قبل 28 يوما.

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وأشارت البيانات إلى أن الرقمين أقل بشكل طفيف عن أمس الأحد، إذ تم تسجيل 48161 إصابة و25 وفاة.


وبلغ إجمالي الإصابات في بريطانيا أكثر من 5 ملايين، والوفيات 182612 حالة، حيث تحتل المرتبة الأولى في حصيلة وفيات كورونا على مستوى أوروبا.


وتلقى أكثر من 46.2 مليون شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا، واستكمل أكثر من 35.7 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.
ويعتقد أن سبب عودة ارتفاع وتيرة انتشار كورونا في بريطانيا في الآونة الأخيرة يعود إلى متحور "دلتا" الأكثر قدرة على التفشي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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