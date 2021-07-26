بريطانيا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، نحو 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 24950، مقارنة مع 31795 يوم السبت الماضي، و29173 يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5.724 مليون إصابة.



وتسببت مشكلة فنية في تأخر نشر المعطيات حول الوفيات الجديدة جراء المرض.



وتحتل بريطانيا المركز السادس عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسابع من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.



وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة من فيروس كورونا في الهند.

المصدر: روسيا اليوم