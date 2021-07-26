الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

60 % من الفرنسيين بالبلاد تلقوا اللقاح

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

وفاة واصابات في مشاجرة مسلحة بإربد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل بسيسو

الأردن: نتابع التطورات في تونس​

محافظة : ربما دخلنا في موجة ثالثة من كورونا

السعودية تؤكد حرصها على استقرار تونس ودعم ما يحقق ذلك

الحكومة تنفي التعديل على حظر التجول بعد ارتفاع اصابات كورونا

السيطرة على حريق امتد من غربي نهر الأردن إلى أراضي الباقورة

فرض حظر تجوال لمدة شهر في تونس

الإثنين، 26-07-2021 09:03 م

بريطانيا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا


الوكيل الإخباري- سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، نحو 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 24950، مقارنة مع 31795 يوم السبت الماضي، و29173 يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5.724 مليون إصابة.


وتسببت مشكلة فنية في تأخر نشر المعطيات حول الوفيات الجديدة جراء المرض.


وتحتل بريطانيا المركز السادس عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسابع من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.


وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة من فيروس كورونا في الهند.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لقاح كورونا

60 % من الفرنسيين بالبلاد تلقوا اللقاح

تركيا كورونا

تركيا تسجل أعلى حصيلة للمصابين بكورونا منذ مطلع مايو

thumbs_b_c_eba4b36415ff41072d535f28c2ba7f3b

فرض حظر تجوال لمدة شهر في تونس

لقاح ٣

علماء يختبرون أثر الحوافز المادية في تشجيع الناس على التطعيم ضد كورونا

كورونا

خبيرة بريطانية: تحورات كثيرة في سلالة دلتا تجتاح العالم

مطار

بريطانيا.. مطالبات بتخفيف قيود السفر لتلافي مزيد من الخسائر

أخبار متعلقة
main_image60f6fe85b423f

إصابات كورونا في بريطانيا ترتفع 40%

5ef1bb3b4236042fce6a8316

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 21 ألف إصابة

000_1U91JA

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 4 مليون

2020_5_7_10_45_15_931

سلطنة عُمان: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بكورونا

60d4446f4236046a426550ab

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 20 ألف إصابة

medium_2021-06-27-081a21cb08

كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم