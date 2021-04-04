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الأحد، 04-04-2021 07:36 م

بريطانيا تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

بريطانيااا


الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، 2297 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ليبقى مؤشر ضحايا الجائحة على نفس المستوى لليوم الثاني على التوالي.

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وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2297، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4359388 حالة.


كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 31.52 مليون شخص، بينهم أكثر من 4.5 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.


وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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