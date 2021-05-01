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السبت، 01-05-2021 08:19 م

بريطانيا تسجل 1907 إصابات و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، 1907 إصابات و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2381، مقابل 2445 في بيانات الخميس و2381 الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4418530.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 22 الخميس و15 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127524 شخصا.
لكن من الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا انخفاضا خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين لأسباب بيروقراطية وتراجع في عدد الفحوص.


كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 34.346 مليون شخص، بينهم أكثر من 14.94 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.


وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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