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الخميس، 15-04-2021 08:51 م

بريطانيا تسجل 2672 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، 2672 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2672 مقابل 2491 الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4380976 حالة.
وسجلت بريطانيا خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل تراجعا بنسبة 7% في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مقارنة مع الأسبوع السابق.


وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 30 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 38 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 127191 شخصا، مع رصد تراجع لهذا المؤشر على أساس أسبوعي بنسبة 2.3%.


كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 32.44 مليون شخص، بينهم نحو 8.51 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.


وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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