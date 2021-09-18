السبت 18-09-2021
الوكيل الاخباري

نحو 3 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثانية بالأردن

الامن العام : 461 وفاة ناجمة عن حوادث السير في 2020

المحكمة الدستورية تشارك بمؤتمر حول حقوق الانسان

الرمثا: بدء فعاليات مهرجان ألق الثقافي الأول للطفولة

باكستان تعلن بدء حوار مع طالبان لتشكيل حكومة أفغانية شاملة

وفاة و15 إصابة اثر حادث سير على طريق بغداد

الجمارك : رقم خاص للابلاغ عن أية شكاوى أو قضايا أو ملاحظات

وزارة المياه: نفاد مياه سد الوالة نتيجة طبيعية لتراجع الامطار

16 ألف جرعة كورونا أُعطيت السبت

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السبت، 18-09-2021 07:04 م

بريطانيا تسجل 30144 إصابة و164 وفاة جديدة بكورونا

614605274c59b768546ef590


الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا، اليوم السبت، 30144 إصابة و164 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

اضافة اعلان


وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30144، مقارنة مع 32651 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.4 مليون حالة.


ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 164 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 178 الجمعة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 135147 شخصا.
وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.


وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6145f9264c59b7675a6e9c24 (1)

تراجع الإصابات اليومية بكورونا في السعودية إلى 68 حالة

614609f442360454d53b7a83

ما العقار الطبي الجديد الذي تسعى مصر لتوفيره في مواجهة كورونا؟

614602f542360455ac44ced6

للأسبوع الـ10 على التوالي.. احتجاجات ضد التصاريح الصحية في فرنسا

لقاح أسود

أيهما أفضل موديرنا أم فايزر؟ دراسة أميركية تكشف مفاجأة

امارات 2

الإمارات.. أبو ظبي توقف العمل بإجراءات متعلقة بفيروس كورونا

3778e17f-9dd7-4bad-b174-3ffbcf568879

19 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
6134e54442360465e957c0eb

بريطانيا تسجل 68 وفاة جديدة بكورونا

612328334236046c572731ef

عالميا .. وفيات كورونا 4.4 مليون حالة

60519e4a4c59b754f1073257

698 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

كورونا

بريطانيا: انخفاض وفيات وإصابات كورونا

كورونا

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 210 ملايين إصابة و4.4 مليون وفاة

كورونا 4

بريطانيا: ارتفاع إصابات كورونا واستقرار الوفيات