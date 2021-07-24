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السبت، 24-07-2021 08:07 م

بريطانيا تسجل 31795 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، السبت، أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31795، مقارنة مع 39906 الخميس و36383 الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5.669 مليون إصابة.
وتسببت مشكلة فنية في تأخر لنشر المعطيات حول الوفيات الجديدة جراء المرض. 


يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دائما في بريطانيا تراجعا بسبب انخفاض عدد الفحوص وعوامل بيروقراطية.


وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.


وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا لمؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة من فيروس كورونا في الهند.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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