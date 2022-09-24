بريطانيا تسجل 36 ألفا و740 حالة إصابة و381 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا 36 ألفا و740 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و381 حالة وفاة، مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية يوم الجمعة.





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وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 23 مليونا و840 ألفا و194 ، والوفيات إلى 207 آلاف و255 .



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أيضا أنه تم إعطاء 151 مليونا و248 ألفا و820 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.



يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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