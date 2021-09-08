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الأربعاء، 08-09-2021 07:25 م

بريطانيا تسجل 38975 إصابة و191 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت بريطانيا، اليوم الأربعاء، 38975 إصابة و191 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 38975، مقارنة مع 41192 الاثنين و37489 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.094 مليون حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 191 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 45 الاثنين و209 الثلاثاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133674 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: روسيا اليوم

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