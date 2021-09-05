بريطانيا تسجل 68 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، 37011 إصابة و68 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 37011، مقارنة مع 42706 الجمعة و37578 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.978 مليون حالة.



ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 68 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 121 الجمعة و120 السبت، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133229 شخصا.



وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.



وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

المصدر : روسيا اليوم

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