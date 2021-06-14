بريطانيا تسجل 7742 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، الاثنين، 7742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بينما تم رصد 3 وفيات جراء المرض.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7742، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4573419 إصابة.



وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ يوم 11 يونيو 8125 حالة، ما يمثل أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2021، وتراجع في 12 يونيو إلى 7738، وفي 13 يونيو إلى 7490.



وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127907 أشخاص.

روسيا اليوم