الجمعة 25-06-2021
الوكيل الاخباري

إصابة 176 بمتحور دلتا ووفاة 4 منهم في الأردن

300 ألف جرعة لقاح صيني جديدة تصل الاردن الإثنين

افتتاح أول مركز تطعيم يعمل ليلاً في مدينة العقبة

وزير الصحة : خطة الفتح أثبتت نجاعتها

الهواري : نتّجه لدمج لقاحي فايزر وأسترازينيكا

40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الصفدي: نأمل رفع المملكة من القائمة الحمراء إلى الخضراء وبائيا

تشييع جثمان الناشط الفلسطيني نزار بنات

الصحة توضح حول تكليف الهواري بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي

وزير الشباب : تكثيف الجولات الميدانية تنفيذا لتوجيهات الملك

الجمعة، 25-06-2021 06:47 م

بريطانيا: تسجيل 18 وفاة و 15810 إصابة بكورونا

8aae344b-9867-4095-9dda-4e58065626e8


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا، اليوم الجمعة، منخفضاً من 21 وفاة يوم امس الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 128066 .

اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه جرى تسجيل 15810 إصابات جديدة، منخفضاً عن 17703 إصابات من اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و 699869 إصابة في عموم بريطانيا.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_30f4e07245f323f5df22ea0b4126dcb1

تونس.. فرض حظر شامل في عدة مناطق

1871764

قطر تسجل أكبر انخفاض بإصابات كورونا اليومية منذ أشهر

اطفال

أخطر مما تعتقد.. هكذا أثّر كورونا على الأطفال

كبار ٢

منظمة الصحة العالمية: كبار السن سيحتاجون لجرعات سنوية من اللقاح

كورونااااا

دراسة تكشف تاريخ ظهور أول حالة إصابة بكورونا

لقاح ٢

لقاحات مزيفة في الهند ضد كورونا

أخبار متعلقة
بريطانيا

بريطانيا تسجل ارتفاعا في وفيات وإصابات كورونا

مصر

مصر تعلق على تعرض البلاد لموجه رابعة من كورونا

60c10d984236045c4a2b6937

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ فبراير

ج

إيطاليا .. 51 وفاة جديدة بكورونا

russiakoroooooo

قفزة جديدة لإصابات كورونا في روسيا

ايطاليا

121 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا