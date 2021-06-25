بريطانيا: تسجيل 18 وفاة و 15810 إصابة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أنه تم تسجيل 18 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا، اليوم الجمعة، منخفضاً من 21 وفاة يوم امس الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 128066 .

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وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه جرى تسجيل 15810 إصابات جديدة، منخفضاً عن 17703 إصابات من اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و 699869 إصابة في عموم بريطانيا.



--(بترا)