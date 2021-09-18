بريطانيا تطرح العقار المضاد لكورونا الذي استخدمه ترامب

الوكيل الإخباري - قررت وزارة الصحة البريطانية طرح العقار المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تم إعطاؤه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما أصيب بالفيروس العام الماضي، للمرضى في مستشفيات خدمات الصحة الوطنية.

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وكان وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد قد أشاد الشهر الماضي بعقار "رونابريف"، كأول علاج مخصص لكوفيد-19 يحصل على الموافقة في المملكة المتحدة".



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قولها يوم الجمعة إن العقار يمكن أن يفيد آلاف المرضى، حيث يستهدف طرحه أولئك الذين لم تكون لديهم استجابة من الأجسام المضادة ضد كوفيد-19 .



وقالت الوزارة إنها اشترت كمية كافية من العقار لعلاج مرضى المستشفيات المؤهلين في مختلف أنحاء بريطانيا اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وقال جاويد "لقد حصلنا على علاج جديد تماما لمرضانا الأكثر ضعفا في المستشفيات في مختلف أنحاء بريطانيا وأنا سعيد لأنه سينقذ الأرواح اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل".

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