بريطانيا: تطعيم أكثر من 7 ,54 مليون شخص بلقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 797، 54 مليون شخص جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

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وحسب بيانات الوزارة، تم تطعيم 35 مليونا و 906671 جرعة واحدة من اللقاح مرتفعاً من 35 مليون و722461 يوم أمس الأربعاء.



وأضافت أنه تم إعطاء 18 مليونا و 890969 جرعتي لقاح مرتفعا من 18 و 438532 من اليوم السابق.



من جهة اخرى، انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الى 1098 شخصا. كما انخفض عدد الأشخاص المصابين بالفيروس على اجهزة التنفس الاصطناعي الى 136 شخصا.

بترا