بريطانيا تعتزم إنهاء اختبارات كورونا للمسافرين المطعمين

الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومة بلاده تعتزم التوقف عن مطالبة المسافرين المطعمين الخضوع لفحص كورونا بعد وصول إنجلترا.

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وأضاف جونسون، اليوم الاثنين، "أن نتيجة ما نفعله بشأن السفر لإظهار أن هذا البلد مفتوح للتجارة ومفتوح أمام المسافرين، سوف ترون تغييرات حتى لا يعود من الضروري على الأشخاص الذين يصلون الخضوع للاختبارات في حال كانوا تلقوا المطعوم مرة واحدة أو مرتين".



وكان وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، أفادت في بيان أنها سجلت اليوم 56 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 153916 وفاة، كما سجلت 88447 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15 مليوناً و953685 إصابة.