الإثنين 14-12-2020
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الإثنين، 14-12-2020 11:26 م

بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشف وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، اليوم "الاثنين"، عن "سلالة" جديدة من فيروس كورونا في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

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وأعلنت بريطانيا أن لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا ستدخل في "المرحلة الثالثة" من الإغلاقات، وهي أقصى درجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

ووفقا لمصادر اعلامية ستدخل لندن وأجزاء من إيسكس وهيرتفوردشاير ستدخل المرحلة الثالثة من الإغلاقات ابتداء من الأربعاء.


وستعني هذه الخطوة إغلاق الآلاف من المقاهي والمطاعم في العاصمة البريطانية ونواحيها، ولن يسمح سوى بطلبات الطعام الخارجية عبر التوصيل المنزلي.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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