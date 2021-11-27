السبت 27-11-2021
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السبت، 27-11-2021 04:30 م

بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم السبت، تسجيل بلاده إصابتين بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مؤكدا أن الحالتين مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا.

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وقال الوزير في تصريح إذاعي "في وقت متأخر من الليلة الماضية: " اتصلت بي وكالة الأمن الصحي، وعلمت أنهم اكتشفوا حالتين من هذا النوع الجديد، أوميكرون، في المملكة المتحدة. واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام".

وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جمهورية جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وهونغ كونغ.

وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إذا كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة في مقاومتها.

وأوميكرون هي خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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