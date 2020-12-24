بريطانيا تفجر مفاجأة : اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مقلقة للغاية

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات البريطانيّة امس الأربعاء، اكتشافها حالتين من سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا "مقلقة للغاية" لأنّها "أكثر عدوى"، قائلةً إنّ مصدرها هو جنوب إفريقيا، وفرضت "على الفور" قيودًا على السفر مع هذا البلد.

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وقال وزير الصحّة مات هانكوك إنّ هذه السلالة الجديدة المُتحوِّرة تُشكّل "مصدر قلق كبير لأنّها أكثر عدوى، ويبدو أنّها تحوّرت أكثر من السلالة الجديدة التي كانت اكتُشِفت في المملكة المتحدة".



وأضاف أن الأشخاص الحاملين لهذا الفيروس والذين أتوا من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة، وأولئك الذين كانوا على اتّصال بهم، قد وُضعوا في حجر صحّي.

المصدر - الحرة



