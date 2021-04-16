الجمعة 16-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هيئة النقل عن السائق حامل البلطة : حالة فردية

التربية : على الجميع تخطي جائحة كورونا

رسائل من الصحة العالمية خلال شهر رمضان

الأردنيون يتساءلون : متى ينتهي الحظر الشامل ؟

انخفاض الفحوصات الإيجابية لكورونا

60 وفاة و 2732 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجيش ينتشر على مداخل ومخارج المملكة

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

تراجع أسعار الذهب عالميا

نحو شهر باقٍ على موعد الإعلان عن مصير الإجراءات الصارمة

الجمعة، 16-04-2021 04:05 م

بريطانيا.. تفشي سلالة هندية من كورونا

بريط
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن رصد عشرات إصابات في أراضيها بسلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في الهند.

اضافة اعلان

وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان أصدرته أمس الخميس تسجيل 77 إصابة بالسلالة التي تحمل اسم VUI-21APR-01، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى لاكتشاف السلالة الجديدة في المملكة المتحدة.


وصنفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الجديدة بـ"السلالة قيد التحقيق" (VUI).


ويعتقد أن السلالة الجديدة تمثل هجينا من ثلاث طفرات أخرى، وهي P681R وL452R وE484Q.


وتعهدت هيئة الصحة العامة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشي السلالة الجديدة ومتابعة الوضع عن كثب مع الشركاء الدوليين.
ويعتقد أن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في الهند لأول مرة في مارس الماضي لعبت دورا في الزيادة الملموسة بوتيرة تفشي الوباء في هذا البلد خلال الأسابيع الأخيرة.


وحذر البروفيسور في جامعة شرق إنجلترا بول هانتر من أن السلالة الجديدة قد تتجاوز الطفرات الأخرى من الفيروس التاجي التي تتفشى حاليا في المملكة المتحدة من حيث القدرة على التصدي لفعالية اللقاحات.

 

وسجلت في المملكة المتحدة إجمالا حتى الآن 56 سلالة من كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فر

الصين تطمئن الدول الفقيرة وتعدها بلقاح ضد كورونا

6079971e4c59b756586bed28

السعودية.. الإصابات بكورونا فوق الـ900 لليوم الرابع

من

قطر .. 10 وفيات جديدة بكورونا

ت

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

1-1334498

رائحة الثوم في فمك تحذر من الإصابة بفيروس كورونا

6cab70703a666ff524ab267267801ced

غزة: 11 وفاة و 1138 اصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
2020-07-04T073550Z_1399111142_RC27MH9RFYFS_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CASES-INDIA

الهند تسجل زيادة قياسية يومية بعدد إصابات كورونا

download

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ تشرين الأول الماضي

605436bb4c59b704e8264672

الهند تسجل أعلى مستوى للإصابات اليومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر

eYF25hZILbH139jxC7aY2aW1PkbtO8m78wscOGBz

الهند تسجل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا خلال أربعة أشهر

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1

الهند تسجل اعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

كون

الهند تسجل أعلى مستوى إصابات بكورونا في 4 أشهر