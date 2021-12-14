بريطانيا تلغي قائمة حظر السفر المرتبطة بأوميكرون غدا

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستزيل جميع الدول الـ 11 من القائمة الحمراء للسفر المرتبطة بجائحة كورونا اعتباراً من يوم غد.



وقال جاويد أمام البرلمان "يوجد الآن انتشار محلي لأوميكرون في المملكة المتحدة، والذي ينتشر على نطاق واسع للغاية في أنحاء العالم"، مضيفا أن "قائمة السفر الحمراء أقل فعالية الآن في إبطاء تسلل متحور أوميكرون من الخارج".

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