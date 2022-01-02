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الأحد، 02-01-2022 02:45 م

بريطانيا توافق على استخدام أقراص جديدة لعلاج أعراض كورونا

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الوكيل الإخباري-وافقت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، على استخدام حبة دواء جديدة واعدة لعلاج أعراض كورونا طورته شركة فايزر الأميركية.

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وقالت هيئة الـ"بي بي سي" إنه من المنتظر استخدام عقار "باكسلوفيد" قريبا، بعد فترة وجيزة من ظهور الأعراض لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض مرضية شديدة عند اصابتهم بفيروس كورونا.


واضافت انه خلال التجارب السريرية، فان العقار قلل من خطر الدخول إلى المستشفى أو الوفاة بنسبة 89 بالمئة، لدى البالغين المعرضين للخطر.


واشارت الهيئة إلى أن "باكسلوفيد" هو ثاني دواء مضاد للفيروسات تتم الموافقة عليه في بريطانيا، بعد إعطاء الدواء المنافس، "مولنوبيرافير"، الضوء الأخضر من قبل الجهات المسؤولة عن إجازة استخدم الأدوية في البلاد اخيرا.

بترا

 

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