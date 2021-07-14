بريطانيا توافق على صفقة استحواذ أسترازينيكا على ألكسيون



الوكيل الاخباري -

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أعلنت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية على موافقتها على صفقة استحواذ شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا على شركة ألكسون فارما الأميركية.ونقلت العديد من وسائل الإعلام البريطانية عن شركة أسترازينيكا اليوم الأربعاء، قولها إن الصفقة ستؤدي إلى قيام مجموعة تركز على علاج الأمراض النادرة تحت اسم ألكسون أسترازينيكا للأمراض النادرة وسيكون مقرها في مدينة بوسطن الأميركية. وجاءت الموافقة البريطانية بعد موافقة الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى على الصفقة، كما حصلت الشركة في الأسبوع الماضي على موافقة المفوضية الأوروبية.