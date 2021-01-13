بريطانيا: خطة بديلة لاستيعاب مرضى كورونا

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن المرضى الذين لا يحتاجون للرعاية بالمستشفيات يمكن نقلهم إلى الفنادق في إطار خطة بديلة لاستيعاب مرضى كورونا.

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وقال هانكوك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء، الأمر يتعلق بالمرضى الذين تلقوا العلاج بالمستشفيات والذين لم يعودوا بحاجة للرعاية الكاملة لكنهم غير جاهزين بعد للعودة إلى منازلهم.

واضاف أن "هذه خطة بديلة لم تطبق بعد، ولكن ندرس كل الخيارات".



--(بترا)

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