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السبت، 24-10-2020 03:15 م

بريطانيا: رصد 85 مليون استرليني لانقاذ مواقع ومؤسسات ثقافية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت عن منحة بقيمة 75 مليون جنيه استرليني لإنقاذ 35 من المواقع والمؤسسات الثقافية المتأثرة بجائحة كورونا.
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وقالت الحكومة إن هذه الاعتمادات ستقتطع من صندوق الحفاظ على الثقافة الذي أطلقته مطلع تموز الماضي بقيمة 57ر1 مليار جنيه استرليني، وستتراوح المساعدات المخصصة لكل موقع بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه. ومن بين المواقع والمؤسسات مسرح (أولد فيك) اللندني الذي أسس عام 1818، ومسرح (غلوب) الذي أسس عام 1997 على الضفة الجنوبية لنهر تيمز الذي يعد نسخة مطابقة للمسرح الذي شهد مسيرة شكسبير، ويقع قرب الموقع الذي أقيم فيها المبنى الأصلي عام 1599.

ويضم مسرح غلوب الذي يزوره نحو مليون شخص سنوياً، مكتبة وقسم أرشيف ونسخة طبق الأصل عن مسرح يعقوبي من القرن السابع عشر مضاء بالشموع.

 




 

 


 

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