الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

6 إصابات في هجوم بواسطة سيارة في القدس المحتلة

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

209 شهداء حصيلة العدوان على فلسطين

التربية: بدء حملة التطعيم للمعلمين ضد كورونا في المحافظات غداً

محددات فتح القطاعات وعودة الحياة الطبيعية بالاردن

بريطانيا ستتخذ قرار إمكانية تخفيف قيود كورونا في منتصف يونيو

عطلة رسمية بمناسبة عيد الاستقلال

قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

تعميم عاجل من وزير الصحة تحت طائلة المسؤولية

توضيح حول تقليل ساعات تزويد المياه في مناطق بالمملكة

الأحد، 16-05-2021 04:55 م

بريطانيا ستتخذ قرار إمكانية تخفيف قيود كورونا في منتصف يونيو

60a1110042360430013fee07


الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة بريطانيا أنها ستتخذ في منتصف يونيو القادم قرارا بشأن ما إذا كانت ستنتقل إلى المرحلة الأخيرة من تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد: "سنتخذ قرارا نهائيا بشأن الخطوة الرابعة، وهي الكبرى في خارطة الطريق.. في 14 يونيو".

وأعرب هانكوك عن شكوكه بشأن إمكانية اتخاذ هذه الخطوة الرابعة في خريطة الطريق الخاصة بتخفيف القيود في 21 يونيو، كما كان مقررا أصلا، في ظل رصد 1.3 ألف إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الآن.

وأوضح أن تفشي هذه السلالة يزيد من قدرات العدوى في ما وصفه "المسابقة" بينها وحملة التطعيم الجارية في البلاد، مبديا في الوقت نفسه قناعته بأن اللقاح سيتيح في نهاية المطاف دحر الفيروس.

ورفض الوزير الاتهامات الموجهة إلى حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتأخر في إدراج الهند على "القائمة الحمراء" الوبائية، نافيا وجود أي دواع سياسية وراء هذه المسألة.

وتأتي هذه التصريحات قبل تخفيف بعض القيود المفروضة على اقتصاد إنجلترا واسكتلندا وويلز اعتبارا من يوم غد الاثنين.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
226892_1_1619897497

قطر تسجل انخفاضا في الإصابات بفيروس كورونا

60a0e32a42360476d64afd8e

وزير الصحة الروسي يحث المواطنين على التطعيم ضد كورونا

60a0cf444c59b756293fbf81

إندونيسيا توقف توزيع دفعة من لقاح أسترازينيكا

60a0daad4c59b713f751a7cd

روسيا تسجل 8554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

60a0aebb42360476d64afd59

قائمة محدثة لأكثر 10 دول تضررا جراء تفشي وباء كورونا

124934Image1-1180x677_d

الهند: جثث ضحايا كورونا في الأنهار

أخبار متعلقة
607d41254c59b727fa74e542

روسيا تسجل استقرارا في الوضع الوبائي المتعلق بكورونا في الأسابيع الأخيرة

607bf00e4236040911441d63

بريطانيا: متطوعون يتعمدون الإصابة بكورونا في سبيل العلم

607d12cc4236043e8922f404

إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في 13 محافظة يمنية

11-163 (1)

'أسترازينيكا' تطور لقاحا لسلالة جنوب أفريقيا قد يكون جاهزا بنهاية العام‎

تطعيم

دبي تتوسع في حملة التطعيم لتشمل المرضعات والمقبلات على الحمل

41840Image1-1180x677_d

طوكيو تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا