الأربعاء 28-04-2021
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الأربعاء، 28-04-2021 08:55 م

كجزء من برنامج "الحقنة المعززة"

بريطانيا: شراء 60 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

بريطانيا
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن شراء 60 مليون جرعة إضافية من لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، كجزء من خطة لتقديم جرعة معززة من اللقاح هذا الخريف.

وقال هانكوك في مؤتمر صحافي إن "هناك أدلة متزايدة على أن اللقاح يحمي وهو السبيل للخروج من هذا الوباء"، مشيرا إلى أن "الخطر الأكبر على هذا التقدم هو الخطر الذي تمثله الطفرة الجديدة من كورونا".

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وأضاف: "لقد دعمنا بعض التجارب السريرية الوحيدة في العالم التي تبحث تحديدا في الحقن المعززة.. لذلك يسعدني أن أعلن أننا حصلنا على 60 مليون جرعة أخرى من لقاح "فايزر" الذي سيتم استخدامه مع اللقاحات الأخرى كجزء من برنامج "الحقنة المعززة" في وقت لاحق من هذا العام".


وأكد هانكوك أنه "لدينا طريق واضح للخروج من هذه الأزمة ولكن هذا ليس وقت التراخي، لقد حان الوقت للحذر حتى نتمكن من إبقاء الفيروس تحت السيطرة بينما نعود إلى الحياة الطبيعية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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