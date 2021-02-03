بريطانيا : نثقُ بأن لقاح أكسفورد مناسب لجميع الأعمار

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة البريطاني إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" يصلح لجميع الأعمار، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن تعطيه لفئات عمرية أكبر.
وذكر مات هانكوك اليوم الأربعاء: "لدينا درجة عالية من الثقة في أن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار".
وأضاف أن بريطانيا تعمل على تشديد الضوابط على حدودها لمنع فيروسات متحورة جديدة من COVID-19 من دخول البلاد، كما تعمل على تفاصيل خطة لفرض الحجر الصحي على بعض الوافدين في الفنادق قريبا.
المصدر : روسيا اليوم
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