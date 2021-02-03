الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

أسعار الذهب الأربعاء 3/2/2021

اجراء جديد من وزارة التربية والتعليم يبدأ اليوم

وفيات الأربعاء 3/2/2021

عاجل

تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 10:36 ص

تشديد الضوابط على الحدود

بريطانيا : نثقُ بأن لقاح أكسفورد مناسب لجميع الأعمار

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة البريطاني إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" يصلح لجميع الأعمار، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن تعطيه لفئات عمرية أكبر.

اضافة اعلان
 

وذكر مات هانكوك اليوم الأربعاء: "لدينا درجة عالية من الثقة في أن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار".


وأضاف أن بريطانيا تعمل على تشديد الضوابط على حدودها لمنع فيروسات متحورة جديدة من COVID-19 من دخول البلاد، كما تعمل على تفاصيل خطة لفرض الحجر الصحي على بعض الوافدين في الفنادق قريبا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
1_39

كم فترة احتفاظ الجسم بالأجسام المضادة لفيروس كورونا.. دراسة تجيب

وال

سنغافورة أول دولة آسيوية توافق على لقاح موديرنا

1-1394639

أخبار مبشرة عن فعالية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا المتحورة

012cae35-3b5d-4c4d-a792-c0ab88bd6c9a

عن تطعيم كورونا.. الصحة العالمية: هذا موعد بدء المناعة بالجسم

لقاح-كورونا

لقاح كندي ضد كورونا بالتعاون مع نوفافاكس

فحص-كورونا-الاردن

الكويت: زيادة معدل الإصابات اليومي بكورونا

أخبار متعلقة
6017a593423604014072dd05

بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة من لقاح فالنيفا الفرنسي

ن

فلسطين ستحصل على 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك V

فاا

لقاح فايزر فعّال ضد سلالة كورونا المتحورة

بريطان

بريطانيا: تحضيرات في حال خروج إصابات كورونا عن السيطرة

1-1402735

تفاؤل حول لقاحات كورونا والسلالات الجديدة

كورونا

بريطانيا: بدء التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا