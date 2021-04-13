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الثلاثاء، 13-04-2021 12:41 م

بريطانيا: نوفر جرعة أولى من لقاحات كورونا لكل من تتجاوز أعمارهم 50 عاما

صحيفة-النظام-الصحي-في-بريطانيا-على-وشك-الانهيار


الوكيل الإخباري - صرحت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها توفر جرعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" لجميع من تتجاوز أعمارهم 50 عاما.

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بدأت حملة التطعيم بلقاح مودرنا في إنجلترا اليوم الثلاثاء، موضحة أنها بصدد تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية يوليو/تموز، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وتشهد بريطانيا واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم، حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد إسرائيل من حيث عدد السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.


وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان "سنمضي قدما الآن في استكمال الجرعات الثانية الأساسية وإحراز تقدم نحو هدفنا بتوفير اللقاح لجميع البالغين بحلول نهاية يوليو".


وكانت الهيئة التنظيمية الطبية في المملكة المتحدة قد غيرت بشكل مفاجئ القواعد الإرشادية بشأن استخدام لقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا"، محذرة من أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يجب أن يحصلوا على لقاحات بديلة، في خطوة قد تعقد برنامج التطعيم البريطاني.


جاء التغيير في التوجيهات في الوقت الذي قالت فيه وكالة الدواء الأوروبية، الجهة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، إنها ترى صلة بين جلطات الدم النادرة في الدماغ واللقاح البريطاني، لكنها لم تغير توجيهاتها بشأن اللقاح، قائلة إن فوائده تفوق المخاطر.


وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، إنه يجب تقديم لقاح "فايزر" أو "مودرنا" للرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز".


وأضاف المنظمون البريطانيون أيضا إن النساء الحوامل وأولئك الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الدم المرتبطة بزيادة خطر التجلط يجب أن يناقشوا الفوائد والمخاطر النسبية مع أخصائي طبي .


حقق المنظمون في وجود صلة محتملة بين لقاح "أسترازينيكا" الذي أُعطي بالفعل لملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوروبا وجلطات دموية نادرة ولكنها خطيرة في الدماغ، والتي سجلت في مناطق عدة من القارة العجوز.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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