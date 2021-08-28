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السبت، 28-08-2021 09:53 م

بريطانيا: 133 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت بريطانيا اليوم السبت تسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا من 100 وفاة أمس الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 132376.

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وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، في بيان اليوم، إنها سجلت 32406 اصابات جديدة بالفيروس انخفاضا من 38281 يوم أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و 698486 .

 

المصدر: بترا

 

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