بريطانيا: 133 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت بريطانيا اليوم السبت تسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا من 100 وفاة أمس الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 132376.

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وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، في بيان اليوم، إنها سجلت 32406 اصابات جديدة بالفيروس انخفاضا من 38281 يوم أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و 698486 .

المصدر: بترا