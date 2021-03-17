بريطانيا.. 25 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء أن أكثر من 25 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بعد 100 يوم من بدء حملة التطعيم في البلاد.

اضافة اعلان



وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "هذا الإنجاز الأخير إنجاز مذهل.. يمثل 25 مليون سببا للثقة في المستقبل، بينما نعيد فتح المجتمع بحذر".

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









