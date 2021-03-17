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الأربعاء، 17-03-2021 06:32 م

بعد 100 يوم من بدء حملة التطعيم

بريطانيا.. 25 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بري
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء أن أكثر من 25 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بعد 100 يوم من بدء حملة التطعيم في البلاد.

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وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "هذا الإنجاز الأخير إنجاز مذهل.. يمثل 25 مليون سببا للثقة في المستقبل، بينما نعيد فتح المجتمع بحذر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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