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الأحد، 16-05-2021 09:10 م

بريطانيا .. 4 وفيات جديدة بكورونا

بر
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، 1926 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1926، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4450777.

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ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في بفيروس كورونا في بريطانيا في 12 مايو 2284 حالة، وفي 13 مايو 2657، وفي 14 مايو 2193، وفي 15 مايو 2027.
كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127679 شخصا، بعد أن بلغ المؤشر في 12 مايو 11 حالة، وفي 13 مايو كذلك 11 متوفيا، وفي 14 مايو 17، وفي 15 مايو 7 متوفين.


لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دائما في بريطانيا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين نظرا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.


كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 36.573 مليون شخص، بينهم أكثر من 20.103 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.


وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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