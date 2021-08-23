الإثنين 23-08-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع تشاوري في نقابة الصحفيين الاربعاء

رؤساء لجان الأعيان يطلعون على أولويات عمل الحكومة

طالبان تحذر: تأخير انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خط أحمر

اعتماد المؤسسات الصحية يطلق المؤتمر السادس لجودة الرعاية

الأردن يجيز استخدام لقاح ساينوفاك الصيني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخصاونة وعجاج والنهار

مرأة الأعيان تعرض أولوياتها التشريعية

مدير الأمن العام: تعاون أكبر مع نقابة المحامين خلال الفترة المقبلة

توقيع مذكرة تفاهم بين الوطني للبحوث الزراعية والأردنية للصوامع والتموين

وفد من الاعيان يزور جماعة عمان لحوارات المستقبل

الإثنين، 23-08-2021 07:45 م

بريطانيا.. 40 وفاة وأكثر من 31 ألف إصابة بكورونا

بريطانيااا


الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 40 حالة خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالفيروس.

اضافة اعلان


وحسب إحصاءات وزارة الصحة البريطانية فقد تم تسجيل 31914 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الإثنين.

 

وتسجل الإحصاءات الجديدة انخفاضا عما سجلته البلاد أمس، إذ تم تسجيل 32253 إصابة و49 وفاة.


وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الذين حصلوا اليوم على اللقاح الخاص بالفيروس تجاوز 89 مليونا و500 ألف شخص في المملكة المتحدة.


وتشهد البلاد ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ايطاليا

إيطاليا تسجل 4168 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

لقاح فايزر

فايزر يحصل على الموافقة النهائية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

فت

الفيتنام تنشر قوات الجيش لفرض تطبيق عزل عام

w

ألمانيا: بدء العمل بقواعد جديدة ضد كورونا

1629731581269

قطر: إصابات كورونا اليومية تبلغ مستوى جديدا من الارتفاع

61238a844c59b72bc822d1b2

مصر تعلن رصد أول حالة لمتحور دلتا في البلاد وتكشف تفاصيل هامة

أخبار متعلقة
اب

بريطانيا تجري تعديلات على تطبيقها الرسمي الخاص بكورونا

820211185815445673470

بريطانيا تلغي الحجر الصحي على زوارها الملقحين من اميركا

3045a609-fcec-4e85-85d6-f476a8f8edb5_16x9_1200x676

بريطانيا.. انخفاض وفيات وإصابات كورونا

fff

بريطانيا: انخفاض وفيات كورونا

7202127191548866639832

بريطانيا: انخفاض الوفيات بفيروس كورونا

بريطانيا

بريطانيا تسجل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا