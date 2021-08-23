بريطانيا.. 40 وفاة وأكثر من 31 ألف إصابة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 40 حالة خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالفيروس.

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وحسب إحصاءات وزارة الصحة البريطانية فقد تم تسجيل 31914 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الإثنين.

وتسجل الإحصاءات الجديدة انخفاضا عما سجلته البلاد أمس، إذ تم تسجيل 32253 إصابة و49 وفاة.



وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الذين حصلوا اليوم على اللقاح الخاص بالفيروس تجاوز 89 مليونا و500 ألف شخص في المملكة المتحدة.



وتشهد البلاد ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية.

روسيا اليوم