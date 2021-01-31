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الأحد، 31-01-2021 10:05 م

بريطانيا.. 587 وفاة جديدة بكورونا

كوز


الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا اليوم الأحد 587 وفاة بمرض كوفيد-19 انخفاضا من 1200 وفاة في اليوم السابق، و21088 إصابة في تراجع عن اليوم السابق أيضا.

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وأرقام الوفيات المسجلة تعود لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية.


وأظهرت بيانات رسمية أن 8.98 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بارتفاع عن 8.38 مليون يوم السبت.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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