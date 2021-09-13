بريطانيا.. 61 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت بريطانيا اليوم الاثنين 61 وفاة و30825 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة.



وكانت بريطانيا سجلت يوم أمس 29173 إصابة و56 حالة وفاة.

وبحسب البيانات الحكومية في البلاد ، تلقى 44048093 شخصا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أي 81% من السكان.

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ومنذ اندلاع الوباء في أوائل العام الماضي توفي 134261 شخصا في المملكة المتحدة بكورونا، وبلغ إجمالي الإصابات 7256559.



المصدر : روسيا اليوم

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