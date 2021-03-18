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الخميس، 18-03-2021 08:29 م

6303 إصابات

بريطانيا .. 95 وفاة جديدة بكورونا

كمن
توضيحية


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 6303 إصابات و95 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6303، مقابل 5758 الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4280882 حالة.


وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 95 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 141 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 125926 شخصا.


كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 25.735 مليون شخص.


وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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