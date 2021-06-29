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الثلاثاء، 29-06-2021 11:40 ص

بر الصين الرئيسي خالٍ من إصابات كورونا

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الوكيل الإخباري- ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم الثلاثاء، أن بر الصين الرئيسي لم يسجل أي إصابات جديدة بكورونا، فيما سجل 18 حالة إصابة وافدة يوم أمس الإثنين.

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وأفيد، بأن الحالات الوافدة سُجلت 4 منها في يونان و3 في كل من فوجيان وقوانغدونغ، وحالتان في آنهوي وسيتشوان وشنشي، بالإضافة إلى حالة واحدة في شنغهاي تشجيانغ.


وأكد تقرير لجنة الصحة الوطنية الصينية، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة أو حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، يوم أمس الإثنين.


وحتى نهاية، يوم أمس الإثنين، تم تسجيل إجمالا 6579 حالة وافدة في بر الصين الرئيسي، بينها 6186 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و393 حالة لا تزال تتلقى العلاج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.


وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ "كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي حتى يوم أمس الإثنين 91771 حالة، بينها 459 حالة لا تزال تتلقى العلاج، 12 منها في حالة خطيرة، وخرج في المجمل 86676 مريضا من المستشفيات بعد التعافي، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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