الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين من رسائل وهمية

وزير الطاقة: معلومات غير دقيقة تُنشر حول التعرفة الكهربائية الجديدة

115 ألف سجلوا على منصة دعم الكهرباء

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية

تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

تصنيف جوازات السفر 2022.. وهذا ترتيب دول عربية

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

الولايات المتحدة.. تسجيل رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات

ضبط 7 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في المفرق

الأربعاء، 12-01-2022 12:02 م

بسببب تفشي أوميكرون.. إغلاق عشرات المدراس في تونس

118628249_3201736659871868_6935537571801400711_o


الوكيل الإخباري-يرتفع انتشار وباء كورونا داخل المدارس في تونس بشكل لافت وسريع، فالإصابات بالمتحور "أوميكرون" سريع الانتشار تتضاعف بشكل يومي ما اضطر السلطات لغلق عشرات الفصول المدرسية وأكثر من 11 مدرسة ابتدائية وإعدادية وإطلاق عمليات تقصي مكثفة في صفوف التلاميذ داخل المدارس.

في غضون ذلك أوصت الثلاثاء اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بعد اجتماعها بخصوص الوضع الوبائي داخل الوسط المدرسي بمواصلة الدروس في المؤسسات التعليمية وعدم تغيير روزنامة العطل المدرسية لهذه السنة وذلك رغم اقتراحات سابقة من الأطباء بغلق المدارس أو تقديم موعد العطلة تفاديا لمزيد انتشار عدوى متحور" أوميكرون" السريع.

اضافة اعلان


وفي ذات الوقت دعت اللجنة العلمية كامل الأسرة التعليمية إلى استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا من أجل الحماية من الآثار الخطيرة للإصابة بالفيروس.

 

وأفاد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أمين سليم في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية بأنه تم تأجيل النظر في تطعيم الفئة العمرية بين 5 سنوات و12 سنة في الوقت الحالي بسبب انتشار "أوميكرون"، بينما اتجهت التوصيات إلى مزيد حث المربين على استكمال جرعات التطعيم، مشيرا إلى أن 13 ألف منهم مازالوا لم يستكملوا التطعيم.

 

 وأكد الدكتور سليم أن تونس تعرف انتشاراً سريعا لأوميكرن وأن الموجة ستعرف ذروتها بحلول نهاية الأسبوع خلال أيام قليلة، متوقعا عدم تسجيل حالات خطرة جدا أو وفيات جراء هذا المتحور الجديد لفيروس كورونا.


ومن جهتها دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها إلى "التعليق المؤقت للدروس لمدّة معينة وبتواريخ مضبوطة"، وقال الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي فخري السميطي في تصريحات للموقع إن الممثل النقابي للمربين اقترح تقديم العطلة وتعطيل سير الدروس حاليا من أجل كسر حلقات العدوى وتمكين المتفقدين البيداغوجيين من مراجعة البرامج التعليمية بتخفيفها أو دمجها تحسبا لأي تطور في انتشار فيروس كورونا في البلاد.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61deb4e44236046def497e0f

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

61de846042360443d75c5fad

الولايات المتحدة.. تسجيل رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات

1000x-1

خبر يبرد القلب..فاوتشي 'حددنا أجساماً تصد متحورات كورونا'

16417427554377

'دلتاكرون' .. علماء يكشفون الحقيقة

61de9c924c59b7632876a4ef

منظمة الصحة العالمية تحذر من التعامل مع كورونا على أنه مرض متوطّن

1cc454ee-ec30-4eba-9117-af6bed261abe

ضربة للقاحات.. الصحة العالمية: ابحثوا عن أخرى فعّالة

أخبار متعلقة
امريكا 2

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 60 مليون حالة

pic

أوميكرون قد يصبح سلالة مهيمنة في منتصف يناير !

thumbs_b_c_3b2067c7408be74c3b78492fbc82e5f0

دراسة.. ما العلاقة بين مكافحة أوميكرون والجرعة المعززة ؟

istockphoto-1208141161-170667a

الصحة العالمية : تراجع أعداد الوفيات بكورونا بنسبة 10%

20212281451643OE

76 إصابة جديدة بكورونا وفرض قيود على سكان بلدة جنوبية في الصين

omicron-variant

الصحة العالمية: العالم يواجه تسونامي من عدوى كورونا