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الأحد، 11-04-2021 08:55 م

لمدة 10 أيام

بسبب كورونا .. إغلاق عام في شمال وشرق سوريا بدءا من الثلاثاء

قرار
من المصدر


الوكيل الإخباري - قررت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" فرض إغلاق عام في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها لمدة 10 أيام تبدأ يوم الثلاثاء القادم، في إطار قيود الوقاية من جائحة كورونا.

وقالت "الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي" في الإدارة إن ذلك يأتي "درءا للخطر الذي يشكله فيروس كورونا، ومنعا لانتشاره".

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وبموجب القرار رقم 96، يشمل الحظر إغلاق جميع المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية".


كما يعلق العمل في جميع المؤسسات والدوائر التابعة للإدارة طيلة فترة الحظر "باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل على أن يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية".


واستثنى القرار جميع (المستشفيات- الصيدليات- المنظمات الإنسانية- الإعلاميين- الأفران- محطات بيع المحروقات)، أما المطاعم فيقتصر عملها على الطلبات الخارجية فقط.


كما تمّ استثناء محلات بيع المواد الغذائية والخضار من الحظر، على أن "تفتح من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الخامسة عصرا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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