الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 02:07 م

بسبب كورونا .. اغلاق منطقة تضم أكبر مصنع لأجهزة الآيفون في الصين

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الوكيل الإخباري-أغلقت السلطات الصينية منطقة في مدينة تشنغتشو، التي تضم أكبر مصنع لأجهزة الآيفون في العالم، في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

بدأ الإغلاق يوم أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر لمدة سبعة أيام.

وقد يكون لهذه الخطوة تأثير على إنتاج جهاز "آيفون 14" الجديد، الذي يُصنع في مصنع فوكسكون بالمدينة.

وتستمر معاناة الشعب الصيني والشركات الصينية بسبب السياسة الصارمة التي يتبعها الرئيس شي جين بينغ لعدم انتشار الوباء.

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بي بي سي

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