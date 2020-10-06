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الثلاثاء، 06-10-2020 12:03 م

بسبب نشاط كورونا... تونس تبدأ قريبا فرض حجر موجه على المسنين

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الوكيل الاخباري - أعلن المنسق العام لمراكز الإيواء لمصابي فيروس كورونا المستجد في تونس، شوقي لوصيف، أن الدولة ستعمل في الأيام المقبلة على فرض الحجر الموجه على المسنين.

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وقال لوصيف في تصريحات إذاعية: "المعركة الحقيقية مع فيروس كورونا المستجد ستكون في خلال الـ15 يوما المقبلة، خاصة وأن الفيروس ينشط خلال فصلي الخريف والشتاء".


يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس بلغ 22 ألف و230 حالة، شفي منها 5032 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 321.


وعلى الصعيد العالمي، وصل عدد الحالات المصابة إلى 35.5 مليون، شفي منها 24.8 مليون، بينما توفي مليون و400 ألف حالة.

 



المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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