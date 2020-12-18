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الجمعة، 18-12-2020 07:36 م

بشائر الخير مستمرة بشأن لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري - قال تحالف كوفاكس الذي يهدف إلى تأمين الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد-19 للدول الفقيرة، الجمعة، إن لديه تعاقدات الآن للحصول على قرابة ملياري جرعة تمثل مضاعفة لإمداداته، وإنه من المقرر أن يتم تسليم الشحنات الأولى في أوائل عام 2021.

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وقالت المبادرة التي يشارك في قيادتها تحالف جافي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة إنها تهدف إلى تسليم 1.3 مليار جرعة من اللقاحات المصرح بها في العام المقبل إلى 92 دولة مستحقة منخفضة ومتوسطة الدخل.


وقالت المبادرة في بيان إن جميع الدول المشتركة في كوفاكس وعددها 190 دولة ستحصل على جرعات في النصف الأول من عام 2021.


 




 

 


 

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