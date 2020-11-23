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الإثنين، 23-11-2020 09:22 ص

بشرى بشأن لقاح كورونا المصري .. في مراحله النهائية

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الوكيل الاخباري - نقلت مصادر مصرية مطلعة ما وصف بـ"البشرى" بشأن اقتراب اعتماد وطرح لقاح مصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسؤول في المركز القومي للبحوث، تأكيده أن لقاح كورونا المصري الذي سيطلق عليه "كوفيد فاك1" (covied vacc1) بات في مراحله النهائية حاليا.

 

وقال المصدر إن اللقاح بات جاهزا للتجارب الإكلينيكية على المتبرعين، والأمر متوقف فقط على منح التراخيص اللازمة له من قبل هيئة الدواء المصرية، للمصنع المنتج للقاح.

وأوضح المصدر أن اللقاح المصري تجاوز حاليا مرحلة "البحوث"، وأثبت نجاحه عند تجربته على حيوانات التجارب المختلفة.


كما أشار المصدر إلى أن لقاح "كوفيد فاك1" آمن تماما على البشر.


ولفت إلى أن التجارب الإكلينيكية ستبدأ على 100 شخص من المتطوعين كمرحلة أولى، مقسمة إلى 5 مجموعات كل مجموعة 20 متطوعا.


وستكون المجموعة الأولى "ضابطة" بلا أي تطعيمات، أما المجموعة الثانية والثالثة سيتم حقنها باللقاح، وستحصل المجموعة الرابعة على لقاح وهمي، والمجموعة الخامسة ستحصل فقط على جرعات تنشيطية، لضبط نتائج الاختبار.


وأردف المصدر "ستتم متابعة عينات التجارب الإكلينيكية على مدار 14 يومًا لفحص الأجسام المضادة الناتجة، ثم سيكون هناك جرعة أخرى بعد 14 يوما من الجرعة الأولى".


وأثبت اللقاح المصري، بحسب المصدر، فعالية في الوقاية من كورونا تجاوزت نسبة الـ90% تقريبا.


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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