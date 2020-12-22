بشرى سارة بشأن تطور سلالة فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلن أحد مدراء مختبر بيونتيك الألماني أوغور شاهين أن المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر الأميركية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد "خلال ستة أسابيع" في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

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وقال شاهين "نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع".



وأضاف في مؤتمر صحافي في ماينز في غرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، "في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المسال يكمن في أنه بامكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد" للفيروس.



لكنه أكد أنه "من المرجّح كثيراً" أن يكون اللقاح الحالي فعّالاً ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ التي رُصدت في بريطانيا وهي أكثر قدرةً على التفشي وتثير الخشية من ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوفيد-19.



وأضاف العالم وهو أحد مؤسسي مختبر بايونتيك مع زوجته أوزلم توريسي، أن "من المرجح جداً أن تتمكن الاستجابة المناعية التي يثيرها اللقاح أيضاً من التعامل مع السلالة الجديدة من الفيروس".



وبرّر تفاؤله بواقع أن اللقاح الذي طوّره مع شركة فايزر سيكون فعّالاً لأنه "يتضمن أكثر من ألف حمض أميني وقد تحوّلت تسعة من بينها فقط، ما يعني أن 99% من البروتين لا تزال نفسها".



وأشار إلى أنه يُفترض أن ينشر بايونتيك نتائج تجاربه على السلاسة الجديدة من كوفيد 20 في غضون أسبوعين".



