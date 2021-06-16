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الأربعاء، 16-06-2021 12:40 م

بشرى سارة.. هذا العلاج يخفض وفيات كورونا

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الوكيل الاخباري - فيما تتواصل الأبحاث للخروج بعلاج فعال ضد كوفيد 19 الذي أصاب الملايين حول العالم وما زال يحصد المزيد، خرجت دراسة بريطانية كبيرة نُشرت اليوم الأربعاء، ببشرى سارة، لتكشف أن خليط الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة ريجينيرون للأدوية قلل عدد وفيات المرضى في المستشفيات الذين لم تنتج أجسادهم أجساما مضادة.

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ونال العلاج الذي يعرف باسم ريجين-كوف الموافقة على الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة للمصابين بأعراض خفيفة إلى متوسطة لكن نتائج خلصت إليها تجربة (التعافي) تقدم أوضح الأدلة على فاعليته بالنسبة للمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.

كما وجدت التجربة أن علاج الأجسام المضادة خفض حالات الوفاة التي تحدث خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا بمقدار الخمس وذلك بين المرضى الذين يعالجون في المستشفيات ولم تحدث استجابة من جهازهم المناعي بإنتاج أجسام مضادة.


وقال الباحثون إن هذه النتيجة تعني ست وفيات أقل بين كل 100 مريض لديه تلك الحالة وتلقوا هذا العلاج.


يقلل الحاجة لأجهزة التنفس الصناعي


كما قال مارتن لاندراي كبير الباحثين الذي شارك في التجربة للصحافيين "كان الناس متشائمين جدا جدا إزاء فاعلية أي علاج مضاد لهذا الفيروس تحديدا بعد دخول المرضى إلى المستشفى".


وأضاف "إن لم تنتج أجساما مضادة بنفسك، فسيفيدك حقا الحصول على بعض منها". وتابع أن العلاج قلص أيضا مدة الإقامة في المستشفى وقلل احتمال احتياجهم إلى أجهزة التنفس الصناعي.


هذا وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,82 مليون شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.


وتأكدت إصابة أكثر من 177 مليون شخص بالفيروس منذ ظهوره.


ولا تزال الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا بكورونا بحسب معطيات رسمية، تليها البرازيل والهند.

 

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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