بشرى من فاوتشي.. أوميكرون سيقضي على الوباء في هذه الحالة

الوكيل الاخباري- قال كبير خبراء الأمراض المُعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، الأربعاء، إنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان الانتشار السريع لمتغير فيروس كورونا الجديد أوميكرون سيساعد في تحويل الفيروس إلى مرض متوطن يمكن التحكم فيه.



ونقلت شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، عن فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المُعدية، قوله خلال مناقشة أجندة منتدى "دافوس"، وهو حدث افتراضي عقده المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع: "أوميكرون قد يمثل نهاية لمرحلة وباء (كورونا)، ولكن هذا سيحدث فقط في حال عدم ظهور متحور آخر قادر على التهرب من الاستجابة المناعية، التي كوّنها الجسم ضد المتحور السابق".



وأضاف: "لحسن حظنا أن (أوميكرون) لا يشترك مع متغير (دلتا) في الكثير من الخصائص، على الرغم من الحجم الهائل للأشخاص الذين يصابون به".

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المصدر: العربية