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الأربعاء، 03-08-2022 11:15 ص

بطانة أنف الطفل حماية إضافية ضد كورونا

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة أسترالية جديدة إن بطانة أنف الأطفال تحميهم من تكرار عدوى كورونا ومن شدة الأعراض، خاصة ضد سلالات المرض السابقة لأوميكرون، بدءاً من السلالة الأولى للجائحة والتي تعرف باسم سارس- كوف-2، وصولاً إلى متغير دلتا.

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ونُشرت الدراسة أمس في مجلة "بلوس بيولوجي"، وأشرفت عليها الباحثة كريستي شورت من جامعة كوينزلاند، وقالت إن العوامل التي تحرّك مقاومة الأطفال للعدوى أكثر من الكبار لا تزال غير معروفة، وإن بطانة الأنف لدى الصغار توفر حماية من تكرار الإصابة بالمرض.


وعلى الرغم من حجم العينة الصغير في هذه الدراسة، إلى أنها تقدم خطوة هامة في فهم عوامل الحماية التي يتمتع بهلا الأطفال ضد فيروس كوفيد- 19، والتي تجعلهم أقل إصابة بالأعراض، وتقلل احتمال تكرار العدوى إلى حد بعيد.


وفحص فريق البحث عينات من بطانة أنف 23 طفلاً من الأصحاء أعمارهم بين سنتين و11 سنة، وتمت مقارنتها بعينات من بطانة أنف 15 شخصاً بالغاً أعمارهم بين 19 و66 سنة. وتم تعريض العينات للفيروس، وملاحظة الاستجابة المضادة.


ووجد الباحثون أن الفيروس يتكاثر بشكل أقل كفاءة، وكان مرتبطاً بزيادة الاستجابة المضادة للفيروسات في خلايا بطانة الأنف لدى الأطفال. ولوحظ أيضاً معدل تكاثر الفيروس المنخفض مع متغير دلتا، ولكن ليس مع متغير أوميكرون، والذي يسبب أعراضاً أقل بطبيعته.


وقالت النتائج: "لقد قدمنا أول دليل تجريبي على أن البطانة الأنفية للأطفال تلعب دوراً هاماً في تقليل تعرض الأطفال لفيروس كورونا. وتشير البيانات بقوة إلى أن بطانة أنف الأطفال متميزة وتوفر للأطفال مستوى معيناً من الحماية".

 

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