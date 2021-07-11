الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 08:14 ص

بعد ارتفاع الحالات النشطة بكورونا .. تحذير للأردنيين

حلو
توضيحية


الوكيل الإخباري - على ضوء ما أظهرته بيانات وزارة الصحة أمس السبت ، حيث ارتفاع  عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة ، فإنه بات من الضروري إعادة النظر بالإجراءات الوقائية والعمل بأوامر الدفاع التي من شأنها كبح جماح فيروس كورونا ،تحسبّا من انتشاره من جديد.

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وقد بلغ عدد الحالات النشطة ، 6902 حالة حتى صباح السبت، وبذلك يكون عدد الحالات النشطة ارتفاعا بمقدار 107 إصابات منذ يوم أول أمس الجمعة .

 

البيانات التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، تعتبر مصدر قلق للأردنيين ، في ظل استقرار الوضع الوبائي ، لأسابيع ، وهنا يجدر التنبّه إلى أهمية العمل على أخذ اللقاح المضاد لكورونا ، وارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، من منطلق الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

 




 

 


 

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