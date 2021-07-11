بعد ارتفاع الحالات النشطة بكورونا .. تحذير للأردنيين

الوكيل الإخباري - على ضوء ما أظهرته بيانات وزارة الصحة أمس السبت ، حيث ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة ، فإنه بات من الضروري إعادة النظر بالإجراءات الوقائية والعمل بأوامر الدفاع التي من شأنها كبح جماح فيروس كورونا ،تحسبّا من انتشاره من جديد.

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وقد بلغ عدد الحالات النشطة ، 6902 حالة حتى صباح السبت، وبذلك يكون عدد الحالات النشطة ارتفاعا بمقدار 107 إصابات منذ يوم أول أمس الجمعة .

البيانات التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، تعتبر مصدر قلق للأردنيين ، في ظل استقرار الوضع الوبائي ، لأسابيع ، وهنا يجدر التنبّه إلى أهمية العمل على أخذ اللقاح المضاد لكورونا ، وارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، من منطلق الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.