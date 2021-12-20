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الإثنين، 20-12-2021 03:08 م

بعد الإصابة بكورونا.. متى يمكن أن تقع الوفاة؟

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الوكيل الإخباري-أعلن عالم الفيروسات الروسي أناتولي ألتشتاين، أن الوفاة بسبب "كوفيد-19" يمكن أن تحدث بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة بالمرض.

ويشير العالم في حديث لموقع "Ura.ru" إلى أن "الشخص عندما يصاب بعدوى الفيروس التاجي المستجد، يمكن أن يتوفى بعد مضي 3-4 أسابيع على إصابته".
ويدعو العالم إلى عدم توقع ارتفاع عدد الوفيات بسبب متحور "أوميكرون"، أو مسار شديد وحاد للمرض بسببه.

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ويقول، "ليس للمرض سمات مميزة واضحة. هذا المرض يشبه الزكام، وجميع المعلومات المتوفرة عنه تشير إلى مساره الخفيف. ولكن جميعها تتحدث بشكل أساسي عن الشباب المصابين في جنوب إفريقيا".


وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد أعلن في يوم سابق أنه من المتوقع حدوث موجة إصابات جديدة بسبب متحور "أوميكرون"، مشيرا، إلى أن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها الأطباء ستساعدهم في مكافحة "كوفيد-19"، والسيطرة عليه.

 

روسيا اليوم

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