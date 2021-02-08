بعد البريطانية.. اكتشاف سلالة كورونا برازيلية في الأرجنتين

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة في الأرجنتين، جينيس جونزاليس ، إنه تم العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا تم اكتشافها في البرازيل وانتقلت إلى الأرجنتين.

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وكتب الوزير الأرجنتيني على تويتر، اليوم الاثنين: "في الآونة الأخيرة، تم العثور على متغير من منطقة الأمازون (P.1) في عينتين ومتغير من ريو دي جانيرو (P.2) في مسافرين آخرين. وجميعهم قادمين من البرازيل".



وقال المتخصصون في المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، في وقت سابق، إنهم حددوا طفرة جديدة لفيروس كورونا، تختلف عن تلك التي تنتشر في المملكة المتحدة أو جنوب أفريقيا، في أربعة أشخاص سافروا إلى البلاد من البرازيل.

في الوقت نفسه، أشاروا إلى أنه من الصعب حاليًا تقييم "مستوى الإمراضية، العدوى، فعالية طرق الاختبار أو اللقاحات".







المصدر : سبوتنك



