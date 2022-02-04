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بعد الرئتين.. أعراض جديدة لأوميكرون في مكان غير متوقع

الجمعة، 04-02-2022 11:09 ص

بعد الرئتين.. أعراض جديدة لأوميكرون في مكان غير متوقع

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الوكيل الاخباري- يوما بعد يوم، يكتشف العالم أعراضا جديدة للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، الذي يعرف بتفيشه السريع مقارنة بالمتحورات السابقة.


وذكر موقع "fingerlakes1" أن الآلام في الرأس وأسفل الظهر والعضلات صارت من أكثر الأماكن التي تشهد شعور الألم بالعضلات، بعد الإصابة بالمتحور "أوميكرون".
 
ويصيب فيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد-19"، الجهاز التنفسي للإنسان ويؤثر على الرئتين.
 
لكن الفيروس لا يتوقف عند هذا الحد، فقد رصدت دراسات عدة أن آلام العضلات صارت من الأعراض الشائعة.
 
ويقول الطبيب شارو أرورا، الذي يعمل في المعهد الآسيوية للعلوم الطبية، إنه لاحظ أن الألم في العضلات صار واحدا من أبرز الأعراض الحديثة لفيروس كورونا.

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سكاي نيوز


 




 

 


 

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